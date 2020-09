Coronavirus, niente lockdown se la situazione dovesse precipitare. Ad assicurarlo è Kyriakoula Petropulacos, componente del comitato tecnico scientifico. Ecco quale sarebbe la soluzione nel caso.

Coronavirus, i casi in Italia aumentano e dal Governo non si escludono nuovi interventi. Ma non sarà il lockdown la soluzione. Non questa volta. A riferirlo è Kyriakoula Petropulacos, componente del comitato tecnico scientifico e direttore della sanità in Emilia- Romagna, intervenuta quest’oggi ai microfoni del Corriere della Sera.

Coronavirus, pronti interventi mirati del Governo

La seconda ondata, nel frattempo, non sarebbe ineluttabile. Secondo l’esperta, infatti, è possibile arginarla o addirittura prevenirla se vi è alla base una maxi collaborazione: “Non è affatto scontato, anzi. È una grande sfida che si può superare con la partecipazione di tutti. Il coinvolgimento della famiglia è fondamentale”.

Tutti avranno un ruolo chiave in questa delicata fase epidemiologica. Anche e soprattutto le famiglie italiane: “Chiediamo ai genitori di misurare più spesso la febbre ai figli anche semplicemente poggiando la mano sulla fronte o usando il termometro mentre fanno colazione”.

E a tal proposito Petropulacos rassicura su un aspetto cruciale: le mascherine non sono ‘pericolose’ come avrebbe svelato un recente studio. “Voglio tranquillizzare i genitori. Non sono in alcun modo un rischio per la salute se il ragazzo è sano, possono dare qualche problema solo agli asmatici. Anche tenerle addosso diverse ore non è pericoloso. Non impediscono il respiro. Al massimo sono fastidiose ma ci si abitua”, evidenzia la responsabile.

Ma nell’incertezza del domani sembra esserci una certezza: nessuna nuova chiusura in caso di tracollo virale. “Tornare indietro e chiudere di nuovo? Ci sono le premesse perché non accada. Significherebbe che qualcosa non ha funzionato. In alcuni Paesi le problematiche che si sono presentate non hanno portato alla chiusura generale ma a interventi mirati”, replica la donna.

