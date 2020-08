La Turchia ha comunicato che sono ufficialmente iniziate le esercitazioni militari sul Mediterraneo Orientale. I rapporti con la Grecia sono sempre più tesi.

La Turchia ha ufficialmente dato il via alle esercitazioni militari sul Mediterraneo Occidentale. Queste dovrebbero durare circa due settimane e segna inevitabilmente l’aumento delle tensioni politica tra Ankara e il governo ellenico. Una situazione esplosiva sul piano geopolitico, che rischia ben presto di degenerare. La disputa sui confini marittimi ha infatti fatto iniziare un violento scontro diplomatico tra i due stati, che adesso organizzano nel Mediterraneo delle esercitazioni navali che non promettono nulla di buono. La Turchia ha dichiarato che a partire dalla giornata di oggi, inizieranno delle “esercitazioni di tiro” che dureranno fino all’11 Settembre. Si svolgeranno a Nord dell’isola di Cipro. Lo scontro politico tra le due nazioni ha avuto inizio il 10 Agosto quando il governo guidato da Erdogan ha deciso di schierare la nave esplorativa Oruc Reis sulle acque territoriali elleniche. Nella giornata di ieri, il Ministro della Difesa turco aveva reso noto che gli aerei da caccia aveva rilevato la presenza di sei veicoli greci che si dirigevano verso la nave turca.

Alcuni giorni fa, il premier turco Recep Erdogan ha annunciato alla popolazione che il governo ha scoperto un enorme giacimento petrolifero situato nel Mar Nero. Una scoperta storica per il paese date le sue dimensioni. Una prima stima afferma infatti che sfruttandone le risorse, la Turchia potrebbe finalmente acquisire quell’indipendenza energetica a cui agogna da tantissimo tempo. Per il governo infatti, il giacimento in questione potrebbe essere in grado di soddisfare la domanda energetica dell’intera nazione e quella di paesi limitrofi. E questo significa che nell’arco di qualche anno, la Turchia potrebbe anche ritrovarsi a soddisfare il fabbisogno energetico della periferia Europea, e in particolar modo dei paesi dell’Est Europa.

