Clamoroso in Brasile: il Cruzeiro annuncia Lionel Messi, ma è ovviamente un fake. Si è trattato infatti un potente attacco hacker verso il sito del club brasiliano. Ecco cosa è successo.

Lionel Messi al Cruzeiro. In Brasile. Con tanto di comunicato ufficiale. Ma (ovviamente) era tutto un fake col sito brasiliano vittima di un attacco hacker. Così sul portale dello storico club di Belo Horizonte, attualmente in Serie B dopo la clamorosa retrocessione dello scorso anno, è apparso un vero e proprio annuncio.

“Messi al Cruzeiro”, ma è un attacco hacker

“Ufficiale: Messi è il nuovo rinforzo del Cruzeiro”, è stato il titolo della nota. E ancora: “L’attaccante arriva a parametro zero e firma un contratto di quattro stagioni, con opzione per un quinto”. “Sono molto felice di arrivare al Cruzeiro. E’ un grande onore far parte di questa squadra. Sono ansioso per giocare nel Mineirão”, sono state invece le dichiarazioni attribuite alla leggenda albiceleste.

Il tutto è durato per qualche minuto, circa cinque, finché la società non ha rimosso prontamente il tutto e pronunciandosi poco dopo sulla vicenda. E’ infatti seguito un vero comunicato del club, dove è stato specificato che la dirigenza era estranea ai fatti.

“Il Cruzeiro informa che il sito ufficiale wwww.cruzeiro.com.br ha sofferto un attacco nella sezione notizie nel giorno 28 agosto. Questo è stato presto individuato e cancellato dal sistema di sicurezza”, ha riferito il Cruzeiro annunciando l’avvio delle indagini per arrivare al colpevole. E’ ovvio che la tifoseria, soprattutto in virtù dell’attuale cadetteria, ha subito capito che si trattasse di uno scherzo.

