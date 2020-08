In Brasile, Il Ministero della Sanità ha pubblicato delle nuove leggi sull’aborto, dopo il caso di una bambina di 10 anni violentata dallo zio, a cui era stata negata la possibilità di abortire.

In Brasile, il Ministero della Sanità ha autorizzato delle nuove restrizioni che riguardano l’aborto. È stato infatti introdotto l’obbligo per i medici di permettere di decidere o meno se guardare l’embrione durante l’ecografia. Una donna che sceglie di abortire dovrà inoltre essere informata per legge di tutte le implicazioni e i dettagli possibili e dovrà essere obbligatoriamente avvertita dei rischi di una possibile azione legale nel momento in cui non riesce a dimostrare di aver subito abusi sessuali che hanno portato alla gravidanza. Lo stupro inoltre, con queste nuove disposizioni, dovrà essere denunciato da chiunque viene a conoscenza del fatto indipendentemente da quale sia la volontà della vittima a riguardo.

Brasile, sull’aborto ha vinto la corrente conservatrice

Una vittoria particolarmente significativa per il partito conservatore guidato dall’attuale premier brasiliano Jair Bolsonaro. Queste nuove restrizioni sono state varate a seguito di un caso tragico che ha tenuto banco in Brasile per molto. A una bambina di dieci anni, rimasta incinta dopo le continue violenze sessuali dello zio, era infatti stata negata la possibilità di abortire. Una situazione grottesca e surreale, che aveva costretto la famiglia a portare la figlia a Recife per poter essere sottoposta a un intervento. Da quel momento, davanti all’ospedale in cui era stata negata questa richiesta, si sono svolte diverse manifestazioni riconducibili all’estrema destra.

