Tragedia nel Trevigiano, ragazzo di 15 anni muore sotto gli occhi dei genitori

Un ragazzo di 15 anni, F.M., residente a Signoressa in via Contea, è morto all’interno della sua abitazione in seguito a un malore. Dalle prime informazioni fornite dai genitori del ragazzo ai carabinieri, il 15enne avrebbe avuto un attacco d’asma. Nonostante tutto le cause del decesso verranno stabilite con certezza nelle prossime ore.

Nel momento in cui i genitori si sono resi conto che il figlio 15enne si sentiva male, e che le sue condizioni non miglioravano, hanno contattato il SUEM.

Il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica, dopo la la chiamata della madre alle 21 esatte, si è piombato sul posto. Il ragazzo faticava a respirare ed i sanitari gli hanno prestato le prime cure, cercando in tutti i modi di salvarlo.

Il personale sanitario del 118, ha prima rianimato per un’ora il ragazzo, effettuando tutti i tentativi in suo potere. Alla fine, purtroppo lo sforzo non è bastato ed il 15enne sotto gli occhi dei genitori ha esalato l’ultimo respiro.

Nella giornata di oggi verranno effettuati degli approfondimenti sul caso. Si cercherà di capire con maggiore certezza cosa possa aver provocato la morte improvvisa del giovane.

