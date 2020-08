Tupac e Notorius B.I.G, i due più conosciuti rapper della scena newyorkese degli anni ’90 finiscono all’asta da Sotheby’s

Il rap va all’asta da Sotheby’s. Prossimamente infatti saraà battute anche una corona indossata dal rapper Notorious B.I.G. E nella stessa asta alcune lettere d’amore scritte da Tupac Shakur quando era adolescente. Come a dire che i due rapper prima amici poi rivali, entrambi uccisi nel giro di sei mesi, torneranno per una volta insieme anche se solo con i loro cimeli.

La corona era stata indossata da Notorius B.I.G., grande amico di Puff Daddy, durante un servizio fotografico realizzato pochi giorni prima di essere ucciso. Le lettere sono quelle che il secidenne Tupac aveva scritto a Kathy Loy, per due mesi sua fidanzata quando entrambi frequentavano la Baltimore School for the Art. In quei messaggi Tupac confidava all’amica i suoi sogni di musicista, ile incertezze per la carriera nel mondo del rap ma anche un’amicizia speciale. Quella che l’attrice Jada Pinkett-Smith che era sua compagna di scuola.

La prossima asta di Sotheby’s sarà per la prima volta dedicata al mondo dell’hip-hop e si terrà a New York il 15 settembre. Shakur è stato ucciso in una sparatoria a Las Vegas nel 1996 e di quel delitto fu inizialmente sospettato, l’ex amico diventato poi grande rivale

“If I didn’t talk about the violence, everybody would act like the violence wasn’t there” (@2pacc.____) pic.twitter.com/vOtElAb8iK — 2PAC (@2PAC) August 17, 2020

Notorious B.I.G. però sei sei mesi dopo fece la stessa fine mentre si trovava in visita a Los Angeles per promuovere il suo secondo disco. La corona, indossata dal rapper (che si chiamava in realtà Christopher Wallace), era stata usata pochi giorni per un ritratto del fotografo Barron Claiborn.

Adesso è proprio lui che la mette all’asta. Ma quell’immagine è stata anche usata per un famoso murale a Brooklyn, il quartiere dove Biggie era nato. Lì il rapper è ritratto come ‘Re di New York’ e vedremo se lo sarà anche all’asta.