Precipita aereo da turismo: terribile tragedia quest’oggi in Italia. Immediato l’intervento dei soccorsi sul posto, ma non c’è stato nulla da fare per le persone a bordo del mezzo ultraleggero. Si indaga sull’origine dell’incidente e sull’identità delle persone.

Terribile incidente aereo quest’oggi in Italia. Un piccolo mezzo da turismo, con a bordo due persone, è infatti precipitato in provincia di Cosenza nel territorio di Cassano allo Jonio. La tragedia si è consumata in particolare nel tratto della contrada Murata.

Calabria, Precipita aereo da turismo

Non c’è stato nulla da fare per passeggero e pilota. I soccorsi, malgrado l’intervento immediato, non hanno potuto fare altro che confermare il doppio decesso. I corpi all’interno dei veicolo sono stati ritrovati anzi carbonizzati, dal momento che l’ultraleggero ha preso fuoco già in volo prima di schiantarsi.

Ancora non sono noti i motivi del sinistro, così come non sono ancora chiare le identità e la provenienza delle due vittime. Le forze dell’ordine ora indagano sul drammatico evento al fine di ricostruire i fatti e le generalità delle persone.

