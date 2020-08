In Francia, all’interno del resort naturista a Cap d’Agde, scoppia un nuovo focolaio che preoccupa le autorità locali.

In Francia la curva dei contagi da coronavirus stenta a diminuire. Il numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è di 4.897 dopo i 3.602 di sabato. Questi sono i dati resi noti dal ministero della Salute, che costantemente monitora il numero dei positivi al Covid.

Sempre in Francia è scattato l’allarme dopo di un mega focolaio scoppiato in un popolare resort naturista a Cap d’Agde.

Al momento le autorità sanitarie hanno individuato all’interno del residence un centinaio di persone contagiate dal virus. A preoccupare le autorità è però altro.

I numeri potrebbero aumentare come dimostra la percentuale dei positivi all’interno del resort nudista che è di quattro volte superiore a quella della località che lo ospita: Beziers. Questi dati confermano che il contagio si è diffuso tantissimo al suo interno.

Salerno, positivo al Covid l’assessore che multava i passanti senza mascherina

L’assessore al Commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, ha riscontrato la positività al coronavirus al rientro dalle vacanze in Sardegna.

Loffredo era stato visto, seppur all’aperto, a ridotta distanza con altre persone senza indossare mascherina. Altre volte invece la mascherina, come si evince dalle foto scattate dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, era tenuta abbassata all’altezza del collo, senza coprire bocca e naso.

L’assessore, che in vacanza non ha rispettato le norme anti covid, a Salerno aveva elevato il numero di contravvenzioni ai commercianti che non rispettavano le normative anti-Covid.

