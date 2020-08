Attentato a Jolo, nel sud delle Filippine. Due bombe sono esplose poco fa, uccidendo almeno 10 persone e ferendone quasi 40

Le Filippine sono nel caos. Poco fa, due bombe sono esplose a Jolo, vera e propria roccaforte islamica nel sud del Paese. Stando a quanto riportato dall’Agi, nell’attacco sarebbe stata utilizzata anche una kamikaze. A causa della prima esplosione, avvenuta in un parcheggio poco fuori un supermercato, 5 soldati e 4 civili sono morti. Per quanto riguarda i feriti, invece, si parla di poco meno di 40 persone: 16 i militari e 20 i civili

Un ordigno esplosivo, posto vicino ad una moto, ha causato il primo massacro. Poco dopo, una seconda esplosione nella stessa zona, poco più avanti al parcheggio del supermercato. Qui, nonostante la polizia avesse già transennato l’area, una donna kamikaze si è fatta esplodere. Una persona è morta, mentre 6 poliziotti sono rimasti feriti.

Filippine, due bombe esplose a Jolo: attentato non ancora rivendicato

Una vera e propria tragedia quella avvenuta a Jolo, roccaforte islamica nel sud delle Filippine. Due esplosioni hanno causato la morte di diverse persone, provocando il panico generale. Almeno per il momento, riporta al Jazeera, l’attentato non è stato ancora rivendicato da nessuno. Il luogo scelto per far avvenire le due esplosioni è lo stesso nel quale, lo scorso 2019, venne piazzata una bomba che uccise più di 20 persone. In quel caso, come luogo del delitto, venne scelta una cattedrale della cittadina in provincia di Sulu.

Secondo le prime ricostruzioni da parte delle forze dell’ordine locali, però, si tratterebbe molto probabilmente di un attacco di matrice jihadista. Nell’intera provincia di Sulu, infatti, è attivo Abu Sayyaf. Si tratta di un gruppo terroristico alleato dello Stato Islamico.

