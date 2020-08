Continuano i playoffs NBA, con gli allunghi di Bucks e Lakers. Gli Heat vanno sul 3-0 e sono ad un passo dalle semifinali, i Thunder battono un colpo.

Altre quattro sfide di NBA Playoffs nella notte. Diversi i verdetti, dalla vittoria dei Milwaukee Bucks, che si portano sul 2-1, alla vittoria dei Miami Heat pronti a spazzare via gli Indiana Pacers. Per la Conference ad Ovest, invece, i Thunder vincono ed accorciano le distanze, mentre i Los Angeles Lakers vanno sul 2-1 nella serie. Andiamo quindi ad analizzare le partite, con tabellini e protagonisti.

Il primo match di serata vede la vittoria dei Milwaukee Bucks contro gli Orlando Magic. La testa di serie numero uno ad Est sta dimostrando che la sconfitta in Gara 1 è solo un passo falso, con Giannis Antetokounmpo che sta traghettando la squadra in questi playoffs. Il greco, infatti, si è reso protagonista di un’altra prestazione da 35 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, troppo dominante per gli avversari.

Rimaniamo ad Est, perchè il secondo match della serata ha visto la sfida tra Miami Heat ed Indiana Pacers. La franchigia della Florida è un autentico rullo compressore, ed esce ancora vincitore dallo scontro con i Pacers. A guidare la squadra allenata da Spoelstra, un solido Bam Adebayo autore di 22 punti e 11 rimbalzi. Ai Pacers non basta un super Malcolm Brogdon, che mette a referto 34 punti con 14 assist.

NBA Playoffs: Thunder accorciano la serie, Lakers sul 2-1

La terza partita di giornata ha visto protagonisti gli Houston Rockets contro gli Oklahoma City Thunder. Per la prima volta nella serie, i Thunder riescono a battere un colpo, conquistando Gara 3 e ed accorciando la serie sul 2-1. A guidare la compagine dell’Oklahoma ci ha pensato Shai Gilgeous-Alexander autore di 23 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Mentre invece ai Rockets non basta un’altra mega prestazione di James Harden autore di 38 punti.

Chiude la giornata di NBA Playoffs, la vittoria in Gara 3 dei Los Angeles Lakers contro i Portland Trail Blazers. Una sfida ricca di emozioni che ha visto il duello a suon di punti tra LeBron James e Carmelo Anthony. Ad avere la meglio è il nativo dell’Ohio, che con 38 punti, 12 rimbalzi ed 8 assist, ha portato a casa il match. Adesso la serie è sul 2-1 in favore dei Lakers, con i losangelini pronti ad affondare il fendente decisivo in Gara 4.

