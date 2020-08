Parte ufficialmente oggi 23 agosto FreeFortnite, il torneo ufficiale di Fortnite che permette di vincere la skin anti Apple. Ecco come vincerla nel battle royale

Negli ultimi giorni, Epic Games e Apple hanno avuto alcune diatribe a causa dei pagamenti da terze parti che la software house di Fortnite avrebbe provato ad implementare all’interno della versione per iPhone del proprio battle royale. Dopo diversi battibecchi, alla fine il colosso di Palo Alto ha deciso di rimuovere dall’app store il videogioco.

Come risposta, Fortnite ha lanciato un vero e proprio torneo, – chiamato FreeFortnite – che avrà luogo proprio oggi 23 agosto a partire dalle ore 15:00. Per accedere, basterà connettersi a Fortnite dalle principali console di gaming o da mobile. Ai vincitori, sarà regalata la skin anti Apple, soprannominata Don Torsolone. Ecco come vincerla.

Fortnite, Epic Games lancia il torneo anti Apple: come vincere la skin

Una volta aver avuto accesso al torneo anti Apple, tutti i giocatori di Fortnite potranno provare ad aggiudicarsi la fantastica skin in palio. Il funzionamento della competizione è in realtà molto semplice. Tutti i partecipanti dovranno giocare un massimo di 12 partite consecutive in singolo. Superati i tre minuti di sopravvivenza, Epic Games assegnerà un punto al player, e sarà così per tutto il proseguo delle partite. Inoltre, ad ogni kill si otterrà un altro punto, mentre per la Vittoria Reale i punti sono dieci.

L’obiettivo di tutti, chiaramente, è aggiudicarsi la skin esclusiva anti Apple Don Torsolone. Per fare ciò, basterà accumulare solamente 10 punti durante tutto il torneo. Nulla di troppo complicato effettivamente. Se non avete voglia di andare in giro e cercare di uccidere le persone, vi basterà nascondervi e guadagnare un punto ogni 3 minuti. Per i migliori giocatori in assoluto del torneo, inoltre, ci saranno altri premi esclusivi tra cui: una Ps4, una Xbox One X, una Nintendo Switch, un Samsung Galaxy Tab S7 e un Alienware Gaming Laptop.

