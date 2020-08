Covid-19, bollettino del 22 agosto: salgono i contagiati: 1071 contagiati. Sono 3 i morti e 243 i guariti. Il virus non sembra volersi arrestare.

Il recente bollettino quotidiano della Protezione Civile parla chiaro: sono 1071 i nuovi contagiati nel Paese. A questi vanno ad aggiungersi 3 morti e 243 guariti. Il bollettino di oggi parla anche dei nuovi ricoveri, 5, e del numero delle terapie intensive, il cui dato registrato è: -5. Il dato dei nuovi contagiati, nella giornata di ieri era di 947 casi, di cui 174 in Lombardia e 137 nel Lazio. Continua a crescere il numero delle persone positive e la notizia è alquanto preoccupante. Il Governo, in stretta collaborazione con le Regioni, sta valutando il da farsi per l’imminente futuro: c’è bisogno di bloccare questa esponenziale crescita dei casi.

Covid-19, il bollettino: la situazione nelle singole regioni

La regione con il più alto numero di nuovi contagiati, nelle ultime 24 ore, è il Lazio, che conta 215 nuovi casi, molti dei quali sono “casi di rientro” dalle vacanze estive. La Lombardia ha registrato un incremento di 185 casi, mentre il Veneto, nelle ultime 24 ore ha registrato 160 nuovi casi.

Nella nota al bollettino odierno, la Protezione Civile porta alla luce che “La Regione Sicilia segnala che di 48 soggetti positivi al tampone, 16 sono extracomunitari sbarcati a Pozzallo il 19-20 agosto”.

