Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si dice sconcertato dall’attuale situazione riguardante il coronavirus e valuta la chiusura dei confini

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è molto preoccupato vista l’attuale situazione riguardante l’epidemia da coronavirus con i contagi che tornano a salire gradualmente. Da qui, in diretta Facebook, l’annuncio della possibilità di chiudere i confini intraregionali. “Vedremo se chiederlo o no al governo. Tra 15 giorni la decisione, ci regoleremo in base ai contagi nel resto d’Italia”.

Riguardo alle regioni del Nord si dice “sconcertato” per il troppi contagi e per il fatto che “alcune regioni abbiano ritenuto di non rendere obbligatorio per i loro concittadini rientrati dall’estero il tampone e l’isolamento domiciliare e mi preoccupano queste scelte poco responsabili”.

De Luca ne ha anche per il governo che, secondo lui, avrebbe “preso una decisione incredibile rendendo obbligatorio l’uso della mascherina dopo le 18. Il 90% dei cittadini dopo le 18 non la indossa. La questione è critica anche per la totale scomparsa delle forze dell’ordine nel controllo delle ordinanze che vengono emesse. Se il governo decide che alle 18 bisogna indossarla, vanno fatti i controlli se no è meglio non disporre ordinanze. Era meglio, ripeto, non farla e fare controlli mirati nei locali dove le distanze non si rispettano. Non si sarebbe ridicolizzato lo Stato”.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, il bollettino del 21 agosto: 947 i nuovi casi

Campania, le ultime sui contagi. De Luca: “Continuano gli screening”

Su 3475 test compiuti, oggi si sono registrati 68 nuovi positivi rispetto ad ieri. Di questi, 15 sono provenienti dall’estero o hanno avuto contatti di precedenti casi di rientro. I guariti sono stati 3 nelle ultime 24 ore mentre i morti, per fortuna, non ve ne sono stati.

“Noi continueremo con gli screening sui rientri di questo mese in maniera intensa”, ha concluso il governatore Vincenzo De Luca.

LEGGI ANCHE—> Elezioni Regionali, Renzi: “I riformisti voteranno Italia Viva e non Pd”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24