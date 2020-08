Non si ferma l’emergenza Coronavirus negli Usa, con oltre 5,5 milioni di casi. Record negativo anche in Brasile, con 1200 decessi in un solo giorno.

La pandemia da Coronavirus continua a mettere in ginocchio gli Usa, con i casi in continua crescita ed un’emergenza mai placata da linee guida precise. Infatti nel paese americano i casi continuano ad aumentare, con il Governo Trump che non ha mai affrontato a pieno la situazione Covid-19 nel proprio paese.

Così secondo i dati della John Hopkins University gli Usa continuano a capeggiare nella triste classifica dei contagi da Coronavirus. Infatti dopo l’ultimo bollettino, gli Stati Uniti hanno superato i 5,5 milioni di casi nel paese, con oltre 173mila decessi. Inoltre nelle ultime 24 ore sono ben 43.911 il numero dei nuovi casi, con ben 1.286 decessi.

Una situazione che ha gettato in una vera e propria crisi sanitaria gli Usa, che al momento continuano a subire la pandemia, con una crescita costante di contagi e vittime. Lo stato più colpito è quello di New York rimane quello più colpito nella classifica dei decessi, con ben 23.642 vittime dall’inizio della pandemia.

Coronavirus, non solo Usa: in Brasile 1.212 vittime in 24 ore

Nonostante le nuove misure di sicurezza, in Brasile il Coronavirus continua a colpire la popolazione. Infatti a Rio De Janeiro per cercare di fermare il contagio, è stato imposto l’uso della mascherina anche all’aperto. Però il dato di nuovi contagi e decessi stenta a calare.

Infatti nelle ultime 24 ore il Brasile ha registrato ben 49.298 nuovi casi e 1.212 decessi. A comunicare l’aggiornamento al Paese ci ha pensato il Consiglio nazionale dei segretari della sanità. Nel paese, così, sale a 3.456.652 il dato complessivo dei contagi, mentre i decessi sono saliti a quota 111.100. I virologi però sembrerebbero confortare il paese brasiliano, attestando un rallentamento del tasso di contagio.

Intanto in Sud America, la pandemia rischia di dilagare anche in Colombia. Infatti nel paese latinoamericano è stato superato il mezzo milione di casi. Mentre invece, il dato delle vittime causate dalla pandemia è salito a 15.979.

