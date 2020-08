Brutto episodio di razzismo nella metropolitana di Londra. Un uomo con la testa rasa ha infatti iniziato a insultare i passeggeri chiamandoli animali.

A Londra, un video girato sulla metropolitana sta facendo il giro del mondo scatenando l’indignazione degli utenti. Il protagonista di questo filmato è un persona con la testa rasata che inizia ad insultare con epiteti volgari e razzisti gli altri passeggeri di colore che sono all’interno della metro. Diverse le frasi gravi e infamanti che gli rivolge tra cui “questa è casa mia, ve ne dovete andare. Siete meno di noi, siete animali”. Tutto questo nonostante molte persone tentino di bloccarlo facendogli notare come i suoi atteggiamenti e le sue frasi siano inaccettabili e fuori luogo. Il video si conclude con uno dei passeggeri che stanco degli insulti ricevuti, si dirige verso di lui e lo colpisce al volto con un pugno mandandolo k.o.

Leggi anche: Razzismo, svolta in Mississippi: cambia la bandiera storica

Razzismo, un ragazzo di 15 anni spintonato e insultato a Grugliasco

Il mese scorso a Grugliasco, un paese in provincia di Torino, si è verificato un bruttissimo episodio di razzismo che ha coinvolto un ragazzo di soli quindici anni. È accaduto infatti che mentre il giovane si trovava in compagnia di una sua coetanea, una donna si è improvvisamente sentita male accasciandosi al suolo priva di sensi. I due l’hanno immediatamente soccorsa e chiamato un ambulanza. Il problema è che, quando sono arrivati gli operatori del 118, un uomo si è avvicinato al ragazzo chiedendogli bruscamente di spostarsi per poi intimargli di tornarsene nel suo paese di origine. Il giovane a quel punto si è allontanato dal luogo palesemente scosso e ferito. A raccontare l’episodio è stata la madre con un post su Facebook. In questo la donna ha scritto che “solo perché è mulatto e ha i dread, mio figlio viene fermato dalla polizia“.

Leggi anche: Razzismo, anche i Pc eliminano parole offensive dai loro linguaggi