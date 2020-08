Verona choc: 20enne muore a causa di un masso. Il ragazzo stava passando nella località quando c’è stato un impatto tremendo che non gli ha dato scampo. Ecco la drammatica ricostruzione dell’incidente.

Incidente terribile a Verona: un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato travolto in pieno da un masso staccatosi da una montana. Il dramma si è consumato presso la parete della Grotta dell’Orso, tratto montuoso del Velo Veronese.

Travolto da un masso: muore giovane di appena 20 anni

Il giovane era appena all’ingresso del ‘covolo’ – così è comunemente chiamato il posto – e per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’impatto infatti, avvenuto di schiena, è stato fatale per gravi lesioni interne arrecatogli.

Inutile l’arrivo dei soccorsi: malgrado sul posto siano giunti prontamente 118, Soccorso alpino e Carabinieri, per il giovane non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Residente a Buttapietra, il Pm di turno ha affidato il corpo alla famiglia una volta ricostruiti e accertati i fatti. La tragedia si è consumata quest’oggi alle 17.00. La città è in lutto.

