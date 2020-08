La prossima tappa della MotoGp è sul circuito Red Bull Ring d’Austria: andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta o streaming

Il quarto appuntamento della gara di MotoGP avverrà quest’oggi alle ore 14:00 sul circuito della Red Bull in Austria. Poche le sorprese di questa settimana in merito alla griglia di partenza che vedrà in prima posizione partire Maverick Vinales con la sua Yamaha. Al secondo, c’è però da dire che stupisce la presenza di Miller (Ducati) che nella classifica generale dei motociclisti occupa il nono posto. L’ultima posizione della pole position è occupata da Fabio Quartararo. Solo settimo Morbidelli con la Yamaha, mentre Valentino Rossi sarà addirittura dodicesimo. Andrea Dovizioso, invece, quarto.

La griglia completa:

1 Maverick VIÑALES

2 Jack MILLER

3 Fabio QUARTARARO

4 Andrea DOVIZIOSO

5 Pol ESPARGARO

6 Joan MIR

7 Franco MORBIDELLI

8 Alex RINS

9 Johann ZARCO

10 Takaaki NAKAGAMI

11 Miguel OLIVEIRA

12 Valentino ROSSI

13 Danilo PETRUCCI

14 Aleix ESPARGARO

15 Cal CRUTCHLOW

16 Iker LECUONA

17 Brad BINDER

18 Alex MARQUEZ

19 Stefan BRADL

20 Bradley SMITH

22 Tito RABAT

21 Michel PIRRO.

MotoGp Austria, dove seguire la gara

L’appuntamento, previsto alle 14:00, con la gara di MotoGp sarà offerto in esclusiva da Sky. A disposizione anche le gare di Moto3 e Moto2. La novità di quest’anno è che la MotoGp sarà offerta anche dalla piattaforma streaming Dazn.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno assistere alla gara da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e sintonizzarsi sul canale dedicato. Inoltre la gara sarà offerta anche dalla piattaforma streaming affiliata, NowTv. Per tutti i nuovi utenti ci sarà un mese di prova gratuito, in cui si potrà assistere a tutte le gare del Motomondiale. Scaduto il mese si potrà decidere se attivare o meno l’offerta da 9,99€ al mese. Le due piattaforme sono disponibili per tutti i device mobili.

Inoltre Sky offrirà la differita della gara gratuitamente su Tv8, a partire dalle ore 18:45. Insieme al quarto appuntamento stagionale, sarà offerto anche la differita del pre-gara Sky con tantissimi ospiti in studio.

