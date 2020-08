Continuano le proteste in Bielorussia contro la rielezione di Lukashenko, mentre questi ha appena annunciato di aver stretto un accordo con la Russia per la sicurezza nazionale.

In Bielorussia a Minsk, si terrà nella giornata di oggi una manifestazione contro la rielezione di Lukashenko denominata “La Marcia della Libertà”. Sempre nella capitale si terrà in contemporanea un raduno per sostenere l’operato del premier. Intanto il premier bielorusso ha dichiarato di aver raggiunto un’intesa con Vladimir Putin per rafforzare la sicurezza sul territorio. La situazione nel paese dopo le lezioni continua a rimanere tesa, e il timore è che possano verificarsi dei nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. L’Unione Europea sta guardando con particolare attenzione a quella che accade nella nazione. Venerdì scorso si è tenuto un vertice straordinario in cui si sono valutate anche delle sanzioni da applicare al paese per l’atteggiamento violento tenuto dalla polizia durante le proteste.

Bielorussia, la leader dell’opposizione chiede consiglio di coordinamento

Durante gli scontri la polizia bielorussa ha infatti compiuto diversi atti molto discutibili, incarcerando alcuni giornalisti senza una vera motivazione, e utilizzando lacrimogeni e granate contro i manifestanti. La leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya, che si è rifugiata in Lituania subito dopo il voto, ha chiesto la creazione di un consiglio di coordinamento che si occupi di supervisionare l’insediamento del governo appena eletto, garantendo il rispetto dello stato di diritto nel paese. In un messaggio indirizzato ai leader europei ha infatti scritto che “dati gli eventi che si stanno verificando nel Paese e la necessità di adottare misure urgenti per ripristinare lo stato di diritto in Bielorussia, io, Svetlana Tikhanovskaya, sto avviando l’istituzione di un Consiglio di coordinamento per garantire la transizione del potere”.

