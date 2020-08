La bellissima cantante Anna Tatangelo in uno scatto caldissimo per il giorno di Ferragosto: piscina in bikini, è spettacolo

Dalla rottura con Gigi D’Alessio, ad oggi, Anna Tatangelo sembra viaggiare col vento in poppa. Sta dedicando tutta la sua vita a sé stessa ed alla sua famiglia, godendosi delle meritate vacanze dopo un periodo molto stressante. Le sue vacanze quest’estate, hanno un diverso ritmo. Chi non ha ancora sentito il suo pezzo in collaborazione con Geolier? “Guapo” è la loro hit estiva che sta collezionando un enorme successo, tale da ballarla su tutte le spiagge d’Italia.

Di certo non si può dire che la bellissima cantante non ha vissuto momenti difficili. È lei stessa ad aver raccontato di aver passato un brutto periodo. Se è vero che alla fine della pioggia esce anche l’arcobaleno, Anna Tatangelo ha trovato la pentola d’oro che la sta portando in vetta alle classifiche con la sua hit e le permette di godersi delle vacanze in un periodo molto complicato.

Anna Tatangelo, lo scatto in bikini che ha mandato in tilt il web

Anna Tatangelo è una dea della bellezza, ma questo è risaputo. La giovane cantante di 33 anni ha un fisico statuario che le permette di pubblicare certi scatti sui propri profili social. È su Instagram che infatti la cantante 33enne ha postato una foto in piscina, con un bikini scuro che risalta l’abbronzatura. “Buon ferragosto”, la didascalia della foto che è un perfetto scatto per l’estate.

Quasi 2 milioni di followers su Instagram, la foto ha riscosso subito un clamoroso successo per le forme sinuose che la giovane e bellissima cantante ha messo in mostra. Anna Tatangelo sta ottenendo il riscatto di una vita leggermente in ombra.

