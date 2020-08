Wanda Nara si è appena mostrata ai suoi fan in una fotografia che sta facendo impazzire i fan e che sta diventando virale.

Wanda Nara è senza dubbio una delle donne più discusse del mondo. Da poco la biondona latina ha abbandonato l’Italia dopo anni e anni di litigi nei salotti della tv e pagine di gossip. In particolare ha cominciato a catturare l’attenzione del pubblico quando, anni fa, si separò dal suo fidanzato, l’attaccante del Catania Maxi Lopez, per il suo compagno di squadra e di reparto Mauro Icardi. Da allora in tantissimi hanno iniziato a seguire la sua vita, fatta di eccessi, di spontaneità e di fotografie provocanti. Volto di Tiki Taka di Mediaset, la donna ora si è trasferita ufficialmente a Parigi.

Wanda Nara in costume davanti a San Siro, Milano impazzisce – FOTO

La donna ha da poco pubblicato una fotografia che la vede a Milano, sdraiata sul balcone mentre sullo sfondo troneggia San Siro. La bionda argentina è in costume e, come suo solito, mostra le sue beltà. Di seguito le immagini che stanno dividendo gli interisti. Alcuni credono che sia un modo per continuare a dire che è legata alla città e al club, altri una presa in giro.

