Muiono cinque ragazzi a Cuneo, dopo un incidente stradale a Valle Grana. Quattro dei ragazzi avevano un’età tra gli 11 ed i 16 anni.

Un drammatico incidente ha scosso Cuneo nella notte di ieri. Infatti, in Valle Grana si è verificato un incidente stradale risultato fatale per quattro ragazzi. L’impatto è avvenuto a Castelmagno, dove un Land Rover Defender 130 è uscito fuoristrada a ridosso del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette.

Ancora non è nota la dinamica dell’incidente e sul perchè il defender sia finito fuori strada. L’unica notizia certa è che cinque ragazzi hanno perso la vita. Infatti non è morto solamente il conducente di 24 anni, ma anche altri quattro giovanissimi adolescenti, con età tra gli 11 ed i 16 anni. In seguito all’incidente, altri quattro ragazzi sono stati feriti gravemente, due dei quali sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso.

Cuneo, serata drammatica in Valle Grana: muiono quattro ragazzi

Dopo l’incidente, sul posto sono arrivate subito le ambulanze del 118 e le pattuglie dei Carabinieri. Per estrarre i corpi dal Defender è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. Al momento sappiamo solamente il conto delle vittime, ossia, quattro ragazzi dagli 11 ai 15 anni ed il conducente di 24 anni.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno provato a ricostruire l’incidente. Stando alla ricostruzione suggerita dai carabinieri, tutti gli occupanti dell’auto sono sbalzati fuori al veicolo, in seguito al fuori strada, finendo a circa 200 metri dalla sede stradale. Con molte probabilità le giovani vittime, tutte residenti a Cuneo, erano in Valle Grana in villeggiatura con le proprie famiglie.

Secondo alcune testimonianze, subito dopo l’incidente alcuni familiari sono giunti sul posto, vedendo così lo scenario drammatico davanti ai propri occhi. L’incidente, come detto è avvenuto a Castelmagno, un piccolissimo comune di appena 61 abitanti a circa 1.150 metri d’altitudine. Ed è proprio nel piccolo comune che si trova il rifugio Maraman, ai piedi dei monti Crosetta e Tibert, dove i ragazzi erano in vacanza.

