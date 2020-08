Coronavirus, positivo un giocatore del Barcellona. La società blaugrana ha comunicato che un calciatore ha contratto il Covid-19, ma non sarebbe a rischio la partecipazione ai Quarti di Champions

L’FC Barcelona ha riferito tramite un comunicato che un calciatore è risultato positivo ai test per il Covid-19. Si tratta di uno dei nove giocatori che stanno affrontando la preseason e non sono aggregati alla prima squadra in Portogallo per la Champions League.

“Il giocatore colpito è asintomatico, è in buona salute ed è isolato in casa“, riferisce la società spagnola.

I nove giocatori che hanno iniziato la preseason con il Barça sono Pedri, Trincão, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda e Oriol Busquets. Il Barcellona, ​​che ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti, ha voluto sottolineare che “tutte le persone che hanno avuto contatti con il giocatore sono state rintracciate per effettuare i tamponi opportuni“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Vidal pensa al ritorno: la situazione

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Coronavirus, positivo un giocatore del Barcellona: è impegnato nella preseason del club

Il giocatore risultato positivo non è stato in contatto con i membri della prima squadra che giovedì disputerà a Lisbona la gara dei Quarti di Finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Al loro arrivo in allenamento i giocatori hanno dovuto sottoporsi ad un test PCR per escludere possibili positività. Oggi si sono sottoposti alle consuete visite mediche e da domani inizieranno la preparazione del match presso il Joan Gamper Sports Center.

La sfida secca definirà l’accesso alle semifinali della massima competizione europea (previste per il 18 e il 19) che si disputerà interamente in terra portoghese fino al 23 agosto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Usa, superati 5 milioni di casi: Trump annuncia tre vaccini

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24