Giletti racconta la sua nuova vita sotto scorta. Intervistato da La Repubblica, il conduttore spiega come si è arrivati a tal punto e cosa sia successo davvero dopo l’inchiesta contro la mafia.

Massimo Giletti, da ormai 15 giorni, vive sotto scorta. Il provvedimento, preso dalla Prefettura di Roma, è scattato dopo le minacce da parte boss Filippo Graviano intercettato in carcere. Nel mirino c’è in particolare la puntata dello scorso 10 maggio di ‘Non è l’arena’ su la 7, dove il giornalista lesse tutti i nomi dei detenuti usciti dalla prigione grazie all’emergenza coronavirus.

Intervenuto quest’oggi ai microfoni de La Repubblica, il conduttore racconta la sua nuova vita: “La prima reazione alla notizia della scorta è stata preoccupazione. Ma ho pensato che il lavoro sulle scarcerazioni dei boss era stato importante. Chi non ha nulla da perdere non ti perdona. Devi vivere senza pensarci, se no diventi prigioniero di un labirinto dal quale rischi di non uscire”.

Giletti e la scorta, il giornalista rompe il silenzio

Tutto, come detto, è iniziato da un’inchiesta televisiva dove sono state rivelate oltre 300 scarcerazioni di mafiosi durante la crisi epidemiologica: “Ho fatto capire che qualcosa non tornava nelle scarcerazioni dei mafiosi, un’inchiesta che ha portato alle dimissioni del capo del Dap Francesco Basentini, per il rilascio di Pasquale Zagaria. Il Dap fece un errore inaudito, lo dimostrammo carte alla mano. Da lì sono iniziati i problemi”.

Oltre preoccupazione, tuttavia, c’è anche delusione da parte di Giletti: “Quando Filippo Graviano, intercettato a maggio in un carcere di massima sicurezza, dice: “Giletti ha scassato la minchia, dando fastidio al ministro che fa solo il suo lavoro” non ho visto un atto di solidarietà pubblico. Graviano è l’uomo più intelligente della mafia, non è un boss qualsiasi. È intollerabile che un ministro non risponda. Sono sotto scorta anche per questo”.

E anche perché – evidenzia – è stato l’unico a trattare di un argomento tanto delicato e importante: “Se fossimo stati in tanti ad affrontare con forza questi argomenti, non sarei diventato un obiettivo. Pago il fatto di essere stato solo. Mi sono mosso perché un paese civile non può far tornare a casa uomini al 41 bis”.

