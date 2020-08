L’uscita di scena dall’ Europa League è stata una delusione non solo per i tifosi. Il capitano giallorosso, entrato nella Hall of Fame dei marcatori giallorossi, ha esternato alcune dichiarazioni che hanno spaventato la dirigenza e la tifoseria.

Friedkin , che vuole iniziare a costruire qualcosa di solido sarebbe intenzionato a lasciare al nativo di Backnang le chiavi del club. Una scommessa per alcuni ma un buon punto di partenza per i più ottimisti. La pista è calda e nei prossimi giorni la Roma potrebbe avere un nuovo allenatore.

Accostato da mesi al Milan e senza un club dopo aver lasciato nei giorni scorsi la galassia Red Bull , è libero da ogni vincolo contrattuale e pronto ad abbracciare un progetto che lo vedrebbe protagonista in panchina e in dirigenza.

L’unico tiro in porta della partita, nel corso della ripresa, l’ha fatto l’infinito Dzeko. Per 100 minuti il bosniaco ha cercato in tutti i modi di ritagliarsi degli spazi e di cercare la via del gol. Ogni tentativo è stato vano.

“Mi ha deluso tutto, non siamo stati mai in partita, ci hanno mangiato. Provavamo a impostare il gioco da dietro, ma la palla davanti non arrivava mai. Il Siviglia giocava invece con i lanci lunghi per le punte. Non abbiamo capito che dovevamo cambiare modo di giocare. Ma c’è qualcuno che deve pensare a queste cose”.

Accuse pesanti rivolte al tecnico Fonseca. Il portoghese è stato incapace di cambiare modulo a partita in corso e provare così di passare il turno.