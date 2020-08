Messi-Inter, spunta un nuovo indizio: si può fare! L’attaccante argentino è il grande sogno della dirigenza nerazzurra e potrebbe diventare realtà

Il sogno dell’Inter e Leo Messi. Dalla presentazione scenica dell’ultima gara di San Siro con l’immagine dell’argentino proiettata sul Duomo, fino alle volontà di Steven Zhang di regalare un sogno ai tifosi nerazzurri. La pista è calda e nessuno fa niente per nasconderlo. Il Barcellona sta vivendo un momento estremamente difficile, con Quique Setien che sembra aver perso il controllo dello spogliatoio, e i risultati deficitari nell’ultimo periodo in Liga ne sono un’ulteriore testimonianza. La sfida con il Napoli potrebbe essere decisiva per il futuro dell’allenatore blaugrana e forse anche per quella del numero 10 più forte del mondo. Il presidente Bartomeu ha confermato che Messi chiuderà la sua carriera in Catalogna, ma il suo contratto in scadenza nel 2021 ancora non è stato rinnovato. Marotta ed Ausilio stanno lavorando sotto traccia per farsi trovare pronti e potrebbero avere un alleato, in Jorge Messi, il papà di Leo.

Messi-Inter, spunta un nuovo indizio: il papà compra casa a Milano

Il padre di Leo Messi ha completato proprio in questi giorni la pratica per l’acquisto di una casa a Milano, avviata lo scorso giugno. L’abitazione in via Joe Colombo, si trova a poche centinaia di metri dalla sede dell’Inter, in Via della Liberazione.

Una casualità che ha acceso le fantasie dei tifosi interisti e ha riaperto le speranze ad un possibile approdo del fenomeno di Rosario nel campionato italiano. Messi non ha mai nascosto la simpatia per la Serie A, pur avendo ribadito in precedenti occasioni la volontà di chiudere la carriera dove tutto è cominciato, ovvero Barcellona. Suning sarebbe pronta a ricoprilo letteralmente d’oro, con un contratto superiore a quanto percepito da Ronaldo alla Juventus (30 milioni di euro netti a stagione).

Nelle prossime settimane qualcosa si potrebbe sbloccare, ma tutto dipenderà dalla volontà del ragazzo nel definire il suo finale di carriera. Qualora si chiudesse la parentesi spagnola, l’Inter è in pole position.

