Il 3 Agosto madre e figlio hanno fatto perdere le loro tracce dopo un incidente avvenuto sulla A20 Messina-Palermo. La Procura di Patti continua ad indagare.

Viviana Parisi e il figlio Gioele sono spariti nel nulla la mattina del 3 Agosto. E al momento, gli inquirenti brancolano nel buio. La loro macchina è stata ritrovata sulla A20 Messina-Palermo. Molti testimoni raccontano che dopo un incidente avuto con la vettura, la donna avrebbe preso il figlio per mano e scavalcato il guard rail. Sul caso sta adesso indagando la Procura di Patti, e le ipotesi al vaglio degli investigatori sono sostanzialmente tre. La prima riguarda il fatto che quella della donna, sia stata una fuga pianificata. Molti suoi amici infatti descrivono la Parisi come una persona depressa, che più volte aveva manifestato una profonda insoddisfazione per la vita che conduceva nel messinese, e per il fatto che la sua famiglia fosse distante a Torino.

Messina, madre e figlio scomparsi nel nulla: la donna potrebbe aver avuto un crollo psichico

Per gli inquirenti però risulta difficile dare credito a questa ipotesi senza sospettare che la donna potesse avere un complice. Un indizio a favore di questa tesi, risiede nel fatto che negli ultimi giorni la Parisi aveva prelevato piccole cifre dal bancomat, fino ad arrivare alla somma di 500 euro. La seconda ipotesi riguarda il sequestro di persona. Nonostante la Procura ha aperto un fascicolo su questo reato, resta difficile spiegarsi le testimonianza di chi ha visto soltanto la donna con suo figlio, allontanarsi di sua spontanea volontà dal luogo dell’incidente. Resta però il mistero su come sia possibile che le forze dell’ordine, nonostante le varie perlustrazioni della zona, non siano ancora riusciti a trovare madre e figlio. Infine, c’è una terza ipotesi. La donna sarebbe scappata volontariamente in seguito ad un crollo psichico. Una tesi che trova oltretutto una piccola conferma nel fatto che il giorno dopo, in un parco giochi vicino Giardini Naxos, un testimone abbia riferito una donna e un bambino molto simili alle foto che gli inquirenti hanno mostrato della Parisi e di suo figlio.

