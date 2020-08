A giugno, invece, un altro bimbo di soli 4 anni, sempre a Gerusalemme Est, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa. La polizia israeliana, dunque, così come nel caso di Haneen Zaloum, ha sospettato che la morte del bambino sia stata causata da un proiettile vagante.

Due settimane fa, invece, un abitante di Gerusalemme Est è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. In questo caso la polizia israeliana non ha aperto alcun tipo di indagini in quanto il delitto è avvenuto a Kafr Aqab, città sita oltre il confine della Cisgiordania.

