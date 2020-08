Covid-19, bollettino del 7 agosto: il numero dei contagi sale in maniera preoccupante. Continuano a diminuire i decessi.

La Protezione Civile ha pubblicato il bollettino del 7 Agosto con i nuovi dati sul coronavirus. Sale in modo preoccupante il numero dei contagi, con 552 casi in più rispetto alla giornata di ieri. Per il resto, si registrano 3 morti e 319 persone guarite. Il Veneto è la regione che nella giornata di oggi ha registrato l’incremento maggiore, con 182 nuovi casi rispetto a ieri. Subito dopo c’è la Lombardia con 69 nuovi casi. In quasi tutte le regioni, si registra inoltre un aumento molto significativo dei tamponi effettuati.

Covid-19, il bollettino del 7 agosto: la situazione in Veneto e Lombardia

In Veneto si è verificato un forte incremento dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore, con 183 positivi in più, che portano il totale, da quando è iniziata l’epidemia, a 20.535. Aumentano in modo significativo anche il numero delle persone messe sotto isolamento domiciliare, che sono 5.212, 1.141 in più rispetto a ieri. Diminuiscono però i positivi (68, -36). Nelle ultime 24 ore sono 69 le persone che hanno contratto il covid-19 in Lombardia. Non si registra però nessun decesso.

Nella giornata di ieri è iniziata l’indagine epidemiologica alle Raccorderie metalliche di Marcaria nel Mantovano. Duecento dipendenti sono stati sottoposti nelle scorse ore a tampone. Una misura diventata necessaria dopo l’azienda aveva segnalato ad Ats Valpadana la positività di un dipendente.

