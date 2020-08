Calciomercato Juventus, continua la ricerca di un attaccante da parte dei dirigenti bianconeri: l’ultimo nome arriva dalla Francia

La Juventus, non è un mistero, è alla ricerca di un nuovo attaccante che dalla prossima stagione dovrà prendere il posto al centro del tridente con Dybala e Ronaldo. Diversi sono i nomi trapelati in queste settimane: da Milik e Jimenez, passando per Kane e Dzeko. Il polacco sembra essere quello più vicino a sposare la causa bianconera. Con il Napoli si potrebbe raggiungere un accordo inserendo Bernardeschi come contropartita.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, dalla Francia arrivano i tre nuovi nomi nel mirino della Juve tra cui un altro profilo per l’attacco. Tutti e tre facenti parte del Lione, club che intanto stasera sarà avversario in Champions per il ritorno degli ottavi. Principalmente alla Juventus piacciono il centrocampista Aouar e l’attaccante Dembelé. Il primo costa all’incirca 70 milioni di euro, mentre il secondo sui 50. Non è finita qui, perché alla dirigenza stuzzica anche il promettentissimo Rayan Cherki, 16enne trequartista, che è stato messo nel mirino anche da Zidane per il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, se Sarri fallisce subentra Gasperini

Nonostante la vittoria dello Scudetto, Maurizio Sarri è ancora in dubbio riguardo la permanenza alla Juventus. La dirigenza valuterà il suo cammino in Champions League che, qualora terminasse stasera contro il Lione, vedrebbe l’esonero dell’ex Chelsea.

Intanto continuano a spuntare diversi nomi in tal caso. L’ultimo porta a Gian Piero Gasperini dell’Atalanta, secondo quanto riportato da Don Balon. Per il tecnico orobico sarebbe una nuova occasione con una big blasonata dopo aver fallito all’Inter nel 2011. Con l’allenatore di Grugliasco potrebbero arrivare due calciatori in particolare: Gosens e Zapata.

