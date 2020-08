Calciomercato Juventus: è praticamente fatta per l’acquisto dell’attaccante. L’annuncio di mercato arriva direttamente dalla Spagna

La Juventus, che si appresta a giocare domani il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione, è molto attento al mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dagli spagnoli di todofichajes.com, i bianconeri avrebbero praticamente chiuso la trattativa con il Napoli per Arkadiusz Milik.

Le cifre non sono state rese note, ma nei giorni scorsi si parlava di un conguaglio più il cartellino di Federico Bernardeschi che interessa molto al tecnico Gattuso. In alternativa saranno 40 i milioni che finiranno nelle casse di Aurelio De Laurentiis che intanto ha già ufficializzato l’arrivo di Victor Osimhen. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale. Sarà addio invece per Gonzalo Higuain che è timidamente cercato dal River Plate oltre che dal Wolverhampton. Nonostante, almeno al momento, non sia stata recapitata alcuna offerta per l’argentino, la Vecchia Signora farà di tutto per trovargli una nuova sistemazione.

Calciomercato Juventus, Paratici finisce nel mirino di Friedkin

Stamane, dopo 9 anni di presidenza, James Pallotta ha deciso di lasciare la Roma cedendola ad un altro imprenditore americano: Dan Friedkin. L’operazione di acquisizione della società giallorossa si aggira intorno ai 590 milioni di euro.

Già sono diverse le voci che girano intorno a quel che sarà il mercato romanista. Intanto, pare che il nuovo proprietario abbia messo gli occhi su Fabio Paratici della Juventus come direttore sportivo. Difficile convincere l’uomo che, dopo l’addio di Marotta, è al centro di tutti i movimenti di mercato della Juve.

Tra Roma e Juventus potrebbe però verificarsi un altro intreccio di mercato riguardante il possibile passaggio di Zaniolo a Torino. I giallorossi, però, ora a maggior ragione faranno di tutto per trattenere il talento. Qualora quest’ultimo spingesse fortemente per l’addio, serviranno oltre 70 milioni di euro perché si possa cederlo.

