Dopo le indiscrezioni di questi ultimi giorni, Zingaretti ha ritenuto opportuno chiamare la Ministra Lamorgese, assicurandole il pieno sostegno del Pd.

Dopo i rumours degli ultimi giorni, vi era necessariamente il bisogno di un chiarimento da parte del Partito Democratico. Le voci infatti riguardo una possibile sfiducia al Ministro dell’Interno Lucia Lamorgese all’interno della maggioranza erano diventate troppo insistenti per essere ignorate. È così, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha deciso di chiamare direttamente la Ministra per rassicurarla sul fatto che da parte del suo partito non esiste alcune volontà di silurarla. D’altronde non bisogna dimenticare che la Lamorgese venne scelta come figura super partes, equidistante politicamente sia dal Pd che dal Movimento 5 Stelle. In ogni caso, alcune fonti dem all’interno della Camera non hanno mai creduto al fatto che ci fosse una reale intenzione di sfiduciare il ministro.

Non si placano le tensioni all’interno della maggioranza di governo

All’Agi, alcuni esponenti politici, che hanno preferito rimanere anonimi, hanno dichiarato che“sarebbe una strategia suicida da parte di Zingaretti lasciare la Regione Lazio, mandarla al voto con il rischio di consegnarla alla destra e pagarne, da segretario del Pd, il costo politico”. In ogni caso, questi rumours non sono che l’ennesima conferma di tutte le tensioni che esistono all’interno della maggioranza di governo. Lo scontro con Italia Viva sulla legge elettorale con Italia Viva non accenna a placarsi, nonostante sembra che nelle ultime ore Matteo Renzi abbia ammorbidito la sua posizione a riguardo. C’è poi lo scontro sul decreto di agosto, che con il passare del tempo sta creando sempre più tensione tra gli alleati di governo.

