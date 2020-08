Pakistan, 39 feriti dopo che un gruppo politico dei separatisti ha compiuto un attentato terroristico per portare le persone dalla propria parte.

C’è tantissimo caos in Pakistan in seguito a quello che è stato un atto terroristico a tutti gli effetti. Oggi, infatti, nella città di Islamabad, qualcosa è andato storto. Un gruppo di separatisti ha decido di agire in maniera violenta, per gettare il terrore nel cuore delle persone e sperare che aderiscano alla propria causa. Durante un raduno politico a Karachi, c’è stato un vero e proprio attacco terroristico, che ha ferito tante persone. Durante un convegno politico, infatti, alcuni hanno lanciato delle granate a mano, che sono esplose nel cuore della folla, creando confusione, panico e paura. Sono dovute intervenire le autorità

LEGGI ANCHE —> Covid-19, bollettino del 5 agosto: 10 morti e 384 infetti

Pakistan, 39 feriti in un attacco terroristico dei separatisti

I 39 feriti sono stati trasportati negli ospedali locali e diversi versano in condizioni molto gravi. Secondo le ricostruzioni delle forze armate, due uomini in bici si sarebbero improvvisamente avvicinati al corteo. Avrebbero poi lanciato una granata al centro del gruppo di persone, ferendone a decine. Un gruppo militare di ribelli ha immediatamente rivendicato l’attacco terroristico. E’ il gruppo Sindhudesh Revolutionary Army (Sra), un gruppo che non tollera i pakistani e li vuole via dalla regione. Pertanto stanno portando avanti una battaglia ideologica ma anche militare. Pertanto nelle prossime settimane continueranno ad esserci battaglie e chissà, anche atti di vendetta e di guerra contro il SRA da parte delle autorità. Ma è probabile che il gruppo, data al’importanza mediatica che sta ricevendo in questo momento, mossa sfruttare la situazione e continuare ad attaccare per avere sempre più presa e fascino sulle persone. All’orizzonte si vede rosso, rosso sangue.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato, inizio e fine decretati: ecco le date della finestra estiva