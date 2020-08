La campionessa di MMA si allena nonostante il pancione, il video pubblicato da Nina Ansaroff su Instagram raccoglie migliaia di like.

Nina Ansaroff è una delle migliori lottatrici della Ultimate Fighting Championship. L’organizzazione raccoglie atleti e campioni di MMA (Arti Marziali Miste) negli Stati Uniti.

Sul ring col pancione, Nina tira calci e pugni durante l’allenamento nonostante sia all’ottavo mese di gravidanza e prossima al parto. Il video caricato su Instagram mostra lei e la sua compagna Amanda Nunes impegnate in una dura sessione di preparazione atletica.

La loro bambina dovrebbe nascere a settembre, per questo la coppia ha deciso di ritirarsi per qualche tempo dai combattimenti professionistici. Nonostante ciò, le atlete continuano ad allenarsi tutti i giorni. Unica precauzione, cercare di non nuocere alla salute della bambina che Nina porta in grembo.

La Ansaroff ha 34 anni e combatte utilizzando le discipline del Taekwondo e del Jiu jitsu brasiliano. Inoltre, ha vinto dieci incontri su sedici nella sua carriera nelle MMA.

MMA uno sport per signorine

Nina non è l’unica campionessa della famiglia, infatti la sua compagna di vita e di allenamento Amanda ha un profilo atletico anche più impressionante di lei. La Nunes ha 32 anni e viene dal Brasile, ha vinto venti incontri su ventiquattro durante la sua carriera che l’ha vista incoronata come campionessa dei pesi gallo e dei pesi piuma. Nel settore delle MMA è considerata una delle atlete più forti in circolazione.