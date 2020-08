Formula 1, si sono concluse pochi istanti fa le qualifiche per il quarto GP stagionale, in programma a Silverstone: altra pole position per Hamilton, bene Leclerc

Ci siamo quasi. Ancora poco meno di 24 ore, e i piloti di Formula 1 scenderanno nuovamente in pista per il quarto GP stagionale, in programma a Silverstone. Pochi minuti fa, intanto, si sono concluse le qualifiche, che hanno confermato le previsioni della vigilia. Un dominante Hamilton conquista la 91esima pole position in carriera, registrando il miglior tempo con la sua Mercedes.

Secondo posto per il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas, che ha concluso a soli 331 millesimi dal britannico. La seconda fila sarà invece occupata da Verstappen e da un ottimo Charles Leclerc che, dopo alcune difficoltà iniziali, si è conquistato la quarta posizione in griglia di partenza. Male Sebastian Vettel, che si dovrà accontentare della quinta fila e partirà decimo.

