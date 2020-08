L’emergenza Covid negli Usa continua a preoccupare. La California è il primo Stato a superare i 500mila contagi. Texas, Florida e New York sopra i 400mila

I numeri relativi al Covid negli Usa continuano ad essere decisamente preoccupanti. Poco fa, è stato comunicato un dato allarmante registrato in California: è il primo Stato ad aver superato i 500mila contagi. Considerando gli oltre 40 milioni di residenti, in termini pro capite, ci sono comunque altre zone messe decisamente peggio.

In Florida, per esempio, la concentrazione dei casi è la peggiore di tutta la nazione, fa sapere Agi. Stando ai dati riportati dal database del New York Times, solamente altri tre Stati – oltre alla California – hanno superato i 400mila casi: Texas, Florida e New York. Preoccupanti anche i numeri relativi ai decessi. Solo a New York, sono oltre 32mila le vittime, mentre in California sono stati registrati 9mila morti.

Covid, numeri in crescita negli Usa: 69mila casi nelle ultime 24 ore

I 500mila casi totali raggiunti dalla California sono solo l’ultimo dei dati relativi al Covid negli Usa che preoccupano. La situazione continua ad essere fuori controllo, e i dati che fornisce quotidianamente la Johns Hopkins University allarmano ogni giorno di più. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati ben 69mila nuovi casi. In totale, riporta Il Fatto Quotidiano, gli Usa hanno superato il numero di 4,5 milioni di positivi totali.

Anche per quanto riguarda i decessi, la situazione non è migliore. Nella giornata di ieri, ci sono state altre 1442 vittime. Per il quarto giorno di fila, i morti a causa del Coronavirus sono più di 1200. Guardando poi il bilancio totale, il numero di decessi è salito a più di 153mila.

