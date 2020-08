Covid-19, novità dalla Germania: tutti i cittadini che rientrano dall’estero, hanno diritto a un tampone gratuito presso una struttura autorizzata

I numeri relativi al Covid-19 in Europa sono in calo, ma guai a parlare di emergenza passata. Per questo motivo, i vari Paesi stanno lavorando per evitare nuove ondate di contagi nel prossimo periodo. In Germania, fa sapere l’agenzia di stampa tedesca Dpa, tutti coloro che rientrano dall’estero hanno diritto ad un tampone gratuito.

Si tratta di una possibilità che il governo ha offerto ai propri cittadini. Chi vorrà, avrà 72 ore di tempo per recarsi presso una struttura ospedaliera autorizzata e verificare il proprio stato di salute. Per coloro che, invece, tornano in patria da un Paese ritenuto a rischio da Berlino, il tampone sarà obbligatorio. È stata diramata una lista con tutti gli Stati ritenuti a rischio.

Covid-19, riaprono le scuole in Germania: si parte dal Land Meclemburgo-Pomerania

La Germania è pronta a ripartire. Dopo l’emergenza Covid-19 che, come nel resto del Mondo, ha bloccato numerosissime attività date per scontate, la situazione attuale permette di tornare parzialmente alla vita di sempre. Il governo ha deciso che, già da lunedì 3 agosto, riapriranno le scuole del Land nord-orientale Meclemburgo-Pomerania. Come riportato dall’Ansa, si tratta del primo stato tedesco che decide di far tornare gli alunni in aula dopo il lockdown.

Una scelta sicuramente coraggiosa, che comporterà diverse modifiche a livello di regolamento. Come in tutti i luoghi pubblici al chiuso, infatti, anche a scuola sarà obbligatorio indossare la mascherina. Si cercherà inoltre di far rispettare il distanziamento sociale il più possibile, mentre banchi e aule verranno disinfettati quotidianamente.

