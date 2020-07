Per la serie ricette dolci, i cupcake: i tipici dolcetti gustosissimi e dalla preparazione molto semplice. Vediamo insieme come prepararli.

I cupcake, vero e proprio must della pasticceria americana, non hanno potuto far altro che attraversare qualsiasi tipo di confine, per entrare, di diritto, nella tradizione gastronomica di tutto il mondo. La loro preparazione è veramente molto semplice e si avvale di una serie di ingredienti di facile reperibilità. Con questa ricetta potremo portare un po’ di America nelle nostre cucine. Vediamo insieme come preparare degli ottimi cupcake.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE RICETTE

Cupcake: gli ingredienti

Burro: 120 g

Farina 00: 120 g

Zucchero semolato: 120 g

Uova: 3

Essenza di vaniglia: un cucchiaino

Lievito per dolci: 2 g

Sale fino: un pizzico

Zucchero a velo: 300 g (per il frosting)

Burro: 150 g (per il frosting)

Essenza di vaniglia: un cucchiaino (per il frosting)

Latte intero: un cucchiaio (per il frosting)

Leggi anche >>> Ricette dolci: facile e gustosissimo zabaione con pochi ingredienti

Ricette dolci: la preparazione dei cupcake

Iniziamo la preparazione dei nostri cupcake versando in una ciotola il burro (precedentemente tolto dal frigo per farlo arrivare a temperatura ambiente), lo zucchero e l’essenza di vaniglia. Montiamo con le fruste. Mentre montiamo, aggiungiamo, poco alla volta, le uova e incorporiamo il tutto. Quando il composto sarà ben omogeneo, aggiungiamo la farina, passandola attraverso un colino. Setacciamo all’interno anche il lievito per dolci e mescoliamo il tutto con una spatola.

Dopo aver mescolato un po’, l’impasto risulterà ben omogeneo. Prendiamo a questo punto una teglia per muffin, mettiamo all’interno di ogni foro i pirottini di carta e riempiamo ognuno di essi con circa 40 grammi di impasto. Livelliamo i composti, sbattendo un po’ la teglia sul tavolo e siamo pronti per infornare. Forno preriscaldato a 180 gradi. Cuociamo per circa 25 minuti. Trascorso il tempo necessario, sforniamo e lasciamo raffreddare.

Prepariamo ora la guarnizione: prepareremo il classico frosting americano. Versiamo in una ciotola il burro a temperatura ambiente e metà dello zucchero a velo. Montiamo. Mentre montiamo, aggiungiamo l’essenza di vaniglia e il latte intero. Se abbiamo le fruste elettriche è meglio, altrimenti vanno bene quelle tradizionali. Mentre continuiamo a montare, aggiungiamo, poco alla volta, la restante parte dello zucchero a velo. Quando il composto sarà ben compatto e montato, inseriamolo in una sac a poche e decoriamo i nostri cupcake. Siamo pronti per servirli.

Potrebbe interessarti anche: Ricette dolci: gustosissime frittelle di mele facili e veloci

F.A.