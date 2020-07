Coronavirus, Brasile spiazzato: positiva la first lady. Michelle Bolsonaro, moglie del presidente brasiliano, è risultata infatti positiva al Covid-19. Ecco le condizioni della donna.

Il coronavirus abbandona Jair Bolsonaro, ma non la sua famiglia. Ora, infatti, è la moglie del presidente brasiliano ad aver contratto l’infezione da Covid-19. Ed è la la stessa Presidenza brasiliana a comunicarlo attraverso un comunicato ufficiale.

Coronavirus, positiva la moglie del presidente Bolsonaro

“Michelle Bolsonaro è in buona salute e seguirà tutti i protocolli del caso. La first lady è seguita dall’equipe medica della Presidenza della Repubblica”, si legge nella nota. Come aggiunge il quotidiano la Folha de Sao Paulo, la donna adesso dovrà restare in isolamento in un’area del Palazzo Alvorada, residenza del presidente, senza avere contatti nemmeno con le due figlie.

Ora però scatta la preoccupazione per altri possibili contagiati. Ieri, infatti, la signora Bolsonaro ha partecipato a una cerimonia alla sede del Governo dove ha avuto contatti con le ministre Tereza Cristina e Damares Alves dell’agricoltura e della donna.

Pur avendo indossato tutti la mascherina, l’ansia riguarda lo stesso microfono e pulpito usato dalle donne. In via precauzionale, pertanto, le due referenti politiche si sottoporranno al test e hanno annullato tutti i programmi previsti in queste ore.

