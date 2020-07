In Trentino, l’orso M49 è nuovamente evaso. Papillon, com’è stato soprannominato dopo la prima fuga, ha superato la rete di ferro del recinto ed è scappato

Dallo scorso aprile, l’orso M49 si trova in una gabbia del Casteller, in Trentino Alto Adige. O meglio, si trovava. È notizia di qualche ora fa, infatti, la seconda fuga di Papillon. Già oltre un anno fa, infatti, l’animale era scappato e non era munito di radiocollare.

Dopo una ricerca durata un anno, l’orso venne trovato e chiuso nella gabbia del Casteller. Sono già partite le indagini nella provincia di Trento per ritrovare l’animale, ma questa volta dovrebbe essere più semplice. Grazie al collare col GPS, infatti, gli esperti potranno individuare molto più velocemente il plantigrado, potendolo così riportare al sicuro. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, ora Papillon dovrebbe trovarsi nei pressi del monte Marzola.

Trentino, orso M49 fugge dalla gabbia: la dinamica dell’episodio

È già stata fatta una prima ricostruzione sulla fuga dell’orso M49 dalla sua gabbia del Casteller, in Trentino Alto Adige. Secondo gli esperti, l’animale avrebbe superato la barriera elettrica in piena notte e, dopo essere arrivato vicino all’ultima recinzione, ha divelto la rete ed è scivolato verso l’esterno. Inoltre, dalle parole del personale di guardia, l’animale avrebbe messo in pratica il suo piano in un’area non coperta dalle telecamere di sorveglianza. A “fregarlo” è stato il collare con GPS, che ha permesso al personale di individuarlo.

Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, è arrivato in aula consiliare per parlare dell’accaduto e dare alcuni aggiornamenti su quanto successo. “Per fortuna, questa volta l’orso M49 è dotato di un radicolare con GPS” le parole raccolte da Il Fatto Quotidiano: “Lo localizzeremo in maniera molto celere, così da riportarlo in gabbia quanto prima“.

