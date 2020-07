E’ scomparso all’età di 76 anni il noto stilista giapponese Kansai Yamamoto: a stroncarlo una leucemia. L’annuncio della figlia Mira

All’età di 76 anni è morto il noto stilista giapponese Kansai Yamamoto. L’uomo si è spento a causa di una leucemia ed a dare la notizia è stata la figlia Mira attraverso il proprio profilo Instagram.

Kansai Yamamoto, colui che ha visto Lennon e Bowie

Conosciuto ai più per il suo stile audace, è da sempre stato un’ispirazione per i più giovani. Si ispirava alle arti tradizionali dal Kabuki. Nel corso della sua carriera ha lavorato con gente del calibro di David Bowie, John Lennon e Stevie Wonder. Fu proprio con il primo la più importante collaborazione che vide la creazione del personaggio Ziggy Stardust.

