salutarsi è sempre particolare e penso che il modo migliore per farlo sia stato farlo con il nostro stile: una festa gigante lunga due concerti. In questo messaggio non c’è malinconia ma solo una gran voglia di dirvi grazie❤️ grazie ai miei fratelli di viaggio Mob, Brando, Prina, Gno, Carillo, a tutte le persone che ho avuto la fortuna di incontrare in questo percorso e che credono in questo progetto ogni giorno grazie a tutti voi, sotto e sopra il palco. Questi anni vivranno per sempre e vi auguro davvero il meglio💘 È stato molto più che un onore esserci 🤟🏻vi abbraccio fortissimo❤️ Fede #canova