Calciomercato Milan, dopo un blitz a Montecarlo si avvicina il rinnovo per i due top player del club rossonero: i dettagli della vicenda

Sono diverse settimane che il discorso inerente al futuro di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic si fa sempre più pressante. Mentre lo svedese a più riprese ha dichiarato di non sapere cosa accadrà riguardo ad un suo rinnovo, Gigio non è mai espresso.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il loro agente Mino Raiola avrebbe prelevato con un jet privato i due da Milano portandoli a Montecarlo per un summit nella sede dell’italo-olandese.

Quest’ultimo avrebbe fatto sapere loro che il Milan è intenzionato a trattenere entrambi anche se non a cifre esorbitanti. Zlatan Ibrahimovic, conscio di avviarsi verso i 39 anni, sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio per rimanere ancora nell’Europa che conta. Il portiere nemmeno ha molti dubbi, ma la distanza con il club rossonero starebbe nella durata del rinnovo. Raiola, infatti, chiede un rinnovo di un solo anno ulteriore (2022) mentre i dirigenti del Diavolo spingono per arrivare al 2023.

Calciomercato Milan, rivoluzione a fine stagione

Il Milan, comunque, in vista della prossima stagione ha intenzione di mettere a segno diversi colpi per rinforzare la formazione a disposizione di Pioli e tentare di competere per le posizioni che merita.

In primis piace Sandro Tonali che è nel mirino di Juventus ed Inter e per il quale serve un esborso da almeno 50 milioni di euro. La seconda scelta per il centrocampo rimane Cristante, il quale ha già militato nel Milan, che pare possa essere oggetto di scambio con Kessié.

In difesa invece la prima scelta rimane Pezzella della Fiorentina, mentre Milenkovic l’alternativa più costosa.

Sulla trequarti piace molto Rodrigo De Paul dell’Udinese, ma i Pozzo non scendono al di sotto dei 35 milioni di euro. Sulla fascia destra d’attacco invece piace Under che non rientra più nei piani di Fonseca.

In attacco è corsa a tre tra Vlahovic, Milik e Scamacca. Il polacco è la prima scelta, ma ha un costo di oltre 40 milioni di euro. La Juve, comunque, resta in vantaggio.

