In Polonia è ufficialmente iniziato il processo di disdetta della convenzione di Istanbul per quello che riguarda la prevenzione della violenza sulle donne.

Il governo di Varsavia ha annunciato che lunedì prossimo, inizierà ufficialmente il processo di disdetta della Convenzione del Consiglio d’Europa, conosciuta anche come Convenzione di Instanbul. Questi, è un trattato che riguarda la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne. L’annuncio è arrivato da Zbigniew Ziobro, Ministro guardasigilli durante una conferenza stampa. Ziobro ha spiegato ai giornalisti che l’attuale trattato firmato dalla Polonia nel 2011, contiene al suo interno dei “concetti ideologici” che non sono più condivisi dall’attuale esecutivo. In particolar modo, Ziobro ha citato la questione che riguarda la distinzione tra sesso socio-culturale e sesso biologico. Il Ministro ha però anche chiarito che l’attuale legge che vige in Polonia sulla violenza sulle donne, tutela con la massima efficacia i diritti di queste a non subire alcun tipo di abuso.

La Polonia esce dalla convenzione di Instabul, il primo annuncio nel 2016

Intanto nella giornata di ieri, per protestare contro la decisione del governo, molte donne polacche sono uscite in piazza a protestare in oltre venti città della nazione. A loro parere, questa decisione avrà delle ripercussioni molto pesanti sulla loro sicurezza nel paese.

In realtà, il primo annuncio riguardo l’uscita della Polonia dalla convenzione di Istanbul, era arrivato già nel 2016. L’allora Ministra delle Politiche Sociali, in un’intervista a un quotidiano nazionale, aveva infatti dichiarato che lei era favorevole al fatto che la Polonia avviasse il processo di disdetta della convenzione. Anche in quel momento, la questione inerente la distinzione tra sesso socio-culturale e sesso biologico, fu centrale nella critica portata avanti dai politici polacchi.

