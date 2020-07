Xavi Hernandez l’ex campione del Barcellona, attraverso il suo profilo social, ha annunciato di essere risultato positivo al tampone per il Covid-19

L’ex giocatore del Barcellona, Xavi Hernandez, attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato di essere risultato positivo al Covid. Il campione blaugrana attualmente allena la squadra saudita dell’Al Sadd e ha anticipato che non potrà per questo accompagnare i suoi ragazzi, al suo posto David Prats. Il tecnico ha rassicurato però i suoi sostenitori dicendo di trovarsi in “perfette condizioni di salute“. Xavi Hernandez ha intenzione comunque di seguire il protocollo anti coronavirus e quindi di restare in isolamento fino a quando sarà necessario. Solo quando le autorità sanitarie saudite glielo permetteranno riprenderà il lavoro in squadra e la sua routine.

La straordinaria carriera di Xavi Hernandez

Xavi Hernandez è un calciatore spagnolo che ha fatto la storia del calcio iberico sia vestendo la casacca del Barcellona che quella della Nazionale. Con il club catalano ha ottenuto un palmarès davvero invidiabile vincendo addirittura 8 Campionati, 6 Supercoppe e 3 Coppe di Spagna. A livello internazionale invece grazie al Barcellona ha portato a casa addirittura 4 Champions League, 2 Supercoppe e 2 Mondiali per club. Vestendo invece la casacca della Nazionale spagnola ha conquistato il Campionato Mondiale in Sud Africa nel 2010 e ben 2 Europei.

