Il tribunale di Amburgo ha condannato un’ex guardia delle SS per aver contribuito alla morte di oltre cinquemila persone.

Il Tribunale di Amburgo ha condannato in questi giorni un’ex guardia delle SS che ai tempi del nazismo, aveva il compito di sorvegliare il campo di concentramento di Stutthof. L’uomo si chiama Bruno Dey e oggi ha novantatre anni, mentre all’epoca dei fatti ne aveva diciassette. Il tribunale lo ha ritenuto colpevole di aver contribuito alla morte di oltre cinquemila persone. Gli è stata inflitta una pena pari a due anni di detenzione. Vista la sua età però, il Tribunale ha deciso che potrà scontarla in libertà vigilata. Una decisione che sta adesso creando in Germania e all’estero molte polemiche. Il centro Wiesenthal di Gerusalemme ha immediatamente condannata la decisione arriva da Amburgo, definendola un “insulto ai sopravvissuti”.

Il tribunale lo lascia libero: la reazione del Centro Wiesenthal di Gerusalemme

Efraim Zuroff, direttore del centro, ha spiegato che si tratta di “un classico esempio della sindrome di simpatia malriposta. Invece di convalidare le sofferenze dei sopravvissuti punendo il colpevole, i giudici li hanno insultati mandando Dey a casa, felice di essere del tutto impunito”. Zuroff ha poi ricordato che non ci troviamo di fronte a un caso isolato in quanto tutte le persone condannate per crimini nazisti negli ultimi dieci anni, non hanno mai fatto un giorno di carcere. Per quanto riguarda la sentenza, la giudice Anne Meier-Goering ha giustificato la condanna affermando che Dey non avrebbe mai dovuto obbedire agli ordini che gli erano stati impartiti. Dey dal canto suo si è detto profondamente pentito dei crimini che ha commesso. Intervenendo in aula lo scorso lunedì ha chiesto scusa ai familiari delle vittime. Dey ha inoltre rivelato di aver realmente compreso la gravità dei crimini per cui è stato condannato soltanto nel momento in cui durante il processo, ha ascoltato le testimonianze delle vittime e di coloro che sono sopravvissuti.

