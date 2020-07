Vaccino per morbillo e varicella saltati causa Covid-19, ora il sistema rischia un grave sovraccarico. E spunta l’allarme in vista dei vaccini antinfluenzali per gli adulti in vista di ottobre.

Coronavirus, ora il sistema sanitario rischia di andare in tilt. Superata momentaneamente l’emergenza pandemica, bisogna infatti fare i conti con tutte gli effetti collaterali del caso. Tra cui anche tutte le vaccinazioni saltate per colpa del Covid-19, situazione che ora crea un sovraccarico non indifferente sul piano amministrativo.

Vaccino per morbillo e varicella saltati

Sarebbero di preciso 3 milioni le vaccinazioni saltate in questo periodo, le quali hanno lasciato esposti a morbillo e varicella tantissimi bambini d’Italia. Un numero enorme che ora rischia concretamente di creare ingorghi nei prossimi mesi, soprattutto quando le varie Asl nazionali saranno chiamate a somministrare i vaccini antinfluenzali a tutti gli adulti.

Ed è proprio qui che subentrerebbe poi ancora un altro problema. Lo evidenzia Vittorio Demicheli, presidente del Nucleo strategico sulle immunizzazioni: “Si stanno organizzando questi vaccini per adulti affinché con l’arrivo dell’autunno non si confondano i sintomi dell’influenza con quelli del Covid, così da non prendere d’assalto studi medici e pronti soccorsi vari”.

Ma il rischio è di avere l’effetto inverso: “Si rischia di fare esattamente il contrario: perché se chi è vaccinato prenderebbe comunque l’influenza dati i tanti virus in circolazione, sarà convinto di aver contratto il coronavirus generando ancor più panico e confusione”.

