In estate nella mente di milioni di persone c’è un solo must da inseguire: un’abbronzatura perfetta, sogno che è possibile ottenere seguendo alcuni consigli

L’abbronzatura perfetta è un sogno che in estate inseguono milioni di persone anche a rischio di procurarsi danni alla pelle, un modo per evitarlo è quello di seguire alcuni consigli. Ottenere un invidiabile color ambrato restando in perfetta salute non è infatti un traguardo irraggiungibile, basta farlo con buon senso e un pizzico di pazienza. Un corpo abbronzato non è solo bello da vedere ma dona in effetti anche un’immagina salutare, esporsi però incautamente ai raggi del sole può provocare non pochi problemi. Invecchiamento precoce della pelle nonché tumori cutanei possono infatti essere il risultato di un’errata esposizione ai raggi UV.

LEGGI ANCHE -> 5 consigli da seguire al mattino per affrontare al meglio la giornata

I consigli per una perfetta abbronzatura

Il primo e forse più importante consiglio per raggiungere l’agognata pelle ambrata è innanzitutto quello di proteggersi. Sopratutto per chi possiede una pelle chiara è bene esporsi gradualmente ai raggi del sole, evitando le ore centrali del giorno. Una buona crema protettiva o ripararsi ogni tanto sotto l’ombrellone, nonostante quello che si possa pensare, permettono comunque di abbronzarsi in sicurezza. Seguire una sana e corretta alimentazione può essere un potente alleato per la conquista di una pelle ambrata. Mangiare frutta e verdura e sopratutto bere molta acqua aiuterà la pelle ad assorbire i raggi UV. In particolar modo è bene prediligere alimenti ricchi di betacarotene e licopene. Quindi via libera a carote, pomodori e peperoni ma anche prugne, meloni, albicocche e anguria per la felicità non solo della pelle ma anche del gusto.

LEGGI ANCHE -> Gambe sempre al top: 5 consigli su come valorizzarle