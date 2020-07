Un elicottero militare dell’Olanda è caduto mentre sorvolava i Caraibi. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato a questo drammatico incidente.

Un elicottero militare olandese è caduto mentre stava attraversando il mar dei Caraibi. Due dei quattro membri dell’equipaggio hanno perso la vita. A riportare la notizia è stato Sputnik, un portale on line spagnolo dedicato alla Russia. Immediato il cordoglio del premier olandese Mark Rutte, che attualmente si trova a Bruxelles per partecipare al Consiglio Europeo.

Rutte ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter dichiarandosi “profondamente commosso per la triste notizia dell’incidente”.

Leggi anche: Bomba sull’aereo, panico su un volo Raynair: 51enne arrestato

Olanda, elicottero militare cade nei Caraibi: il bilancio delle vittime

L’elicottero era partito ieri per una missione che riguardava la sorveglianza costiera, quando a un certo punto è precipitato in mare. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato a questo tragico incidente. È stata però istituita una commissione d’inchiesta per indagare sui fatti. Il Ministro della Difesa olandese ha dichiarato che i due militari deceduti erano tenenti dell’esercito.

Si tratta di un uomo e una donna che avevano rispettivamente 33 e 34 anni. Gli altri due membri dell’equipaggio hanno riportato delle ferite ma non sono gravi.

Leggi anche: Lampedusa, 20 migranti appena sbarcati fuggono dall’Hotspot di Taranto