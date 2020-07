E’ morto Oreste Casalini, grande artista e scultore: aveva 58 anni. Era malato da tempo di tumore ai polmoni ed era ricoverato all’Idi di Roma

E’ morto questa mattina Oreste Casalini, grande pittore e scultore della corrente “monumentale”. Un’importante perdita per il mondo artistico italiano, data la sua vena creativa senza fine. Aveva 58 anni ed era malato da tempo di tumore ai polmoni. Si è spento presso l’ospedale dell’Idi, a Roma, al termine di una lunga malattia. A darne comunicazione su Facebook è stata la moglie Ekaterina Viktorovna Pugach-Domaevskaya, autrice nei mesi scorsi di una raccolta con alcuni amici dell’artista, per sostenere le costosissime cure a cui veniva sottoposto.

“L’immunoterapia aveva dato risultati incoraggianti in un primo momento, ma la chemioterapia non ha avuto l’esito sperato. La malattia lo ha aggredito molto rapidamente e non c’era più nulla da fare“. Questo il messaggio condiviso dalla consorte sui social.

E' morto Oreste Casalini, grande artista e scultore: aveva 58 anni

I funerali di Oreste Casalini si svolgeranno nella giornata di martedì 21 luglio presso la chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma.

L’artista, nato a Napoli 58 anni fa, si era diplomato presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma e aveva iniziato la propria carriera alla fine degli anni ’80. Attivissimo sia nel campo della scultura che della pittura, aveva esposto i propri lavori nelle gallerie di tutto il mondo. Da Tokyo a New York, passando per Londra, Berlino e Mumbai, aveva riscosso un grande successo anche all’estero, grazie alla sua grande vocazione per il disegno.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in queste ore, provenienti dai numerosissimi luoghi in cui aveva avuto modo di lavorare. Una perdita per il mondo dell’arte difficile da digerire.

