In Messico, nella riserva naturale di Coahuila, una ragazza si è vista avvicinare da un orso improvvisamente ma i risvolti sono stati tutt’altro che tragici

Nello stato di Nuevo Leon (Messico), nel parco di Chipinque presente nella riserva naturale di Coahuila, una ragazza si è ritrovata improvvisamente un orso alle sue spalle. L’animale, giovane di età come dimostrato dalla statura, ha iniziato ad annusarla ed a stringerle le gambe. La donna è rimasta però calma ed immobile, questo comportamento ha portato l’orso a restare a sua volta tranquillo ed andarsene pochi minuti dopo.

Selfie con l’orso in Messico: il video

Il bello è stato quando, ritornato l’animale, la donna lo ha visto alzarsi su due zampe e ne ha approfittato per farsi un selfie con lui. Le autorità di Nuevo Leon, però, sono state chiare in merito a quest’ultimo comportamento ritenuto non consono e da evitare. Si raccomandano inoltre che non si dia da mangiare agli orsi, né che ci si avvicini a cuccioli.

